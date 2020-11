Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Cristiano Ronaldo

Publié le 13 novembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Au fil des mois, l’analyse effectuée par le10sport.com autour de Cristiano Ronaldo se confirme. Explication.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse que malgré sa tentation d’un nouveau challenge, qui a conduit son agent Jorge Mendes à suggérer l’opportunité chez plusieurs grands clubs européens l’été dernier, Cristiano Ronaldo serait contraint de terminer son contrat à la Juventus, soit en juin 2022. Et ce pour une raison simple : compte tenu de son âge et de son coût, il n’existe plus de marché au sein des grands clubs européens pour l’attaquant portugais.

Le Real Madrid comme le PSG…

Aujourd’hui, tout cela se confirme : après le PSG, qui a fait savoir par l’intermédiaire de Leonardo qu’il n’irait pas sur le dossier, de nouvelle informations en provenance d’Espagne vont dans le même sens. En effet, selon le média Deportes Cuatro, la direction du Real Madrid n’envisage en aucun cas le retour de Cristiano Ronaldo à Bernabeu.