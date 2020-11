Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’Inter a-t-il ses chances pour Messi ?

Publié le 13 novembre 2020 à 22h30 par La rédaction

L’Inter Milan est-il en mesure de lutter avec Manchester City et le PSG pour récupérer Messi en fin de saison ? Réponse.

Plus les semaines passent, plus le scénario d’un départ de Lionel Messi de Barcelone en fin de saison, au terme de son contrat, gagne en consistance. Et ce pour une raison simple : le club catalan n’aura pas les moyens d’offrir à Messi une prolongation au même niveau de salaire. Dans ces conditions, l’attaquant argentin a de grandes chances de quitter le Barça. Manchester City et le PSG sont aujourd’hui les seuls clubs à pouvoir financer un tel contrat. L’Inter apparaît le seul capable de s’immiscer dans la lutte.

Problématique simple