Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup hivernal de Leonardo est tout trouvé !

Publié le 13 novembre 2020 à 20h30 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain auraient tout intérêt à se pencher sérieusement sur le cas de Christian Eriksen.

L’hiver ne sera pas chaud, pour le Paris Saint-Germain. Comme l’ensemble des clubs européens, le PSG traverse en effet une période très compliquée au niveau économique. Leonardo a d'ailleurs clairement fixé le cap lors de ses dernières sorties sur le sujet : pas de folies. La priorité semble en effet être données aux prolongations de contrat, avec Angel Di Maria, Juan Bernat, mais surtout Neymar et Kylian Mbappé. Pourtant, le directeur sportif du PSG pourrait se laisser tenter par quelques occasions. Plusieurs joueurs se retrouveront en effet en fin de contrat, comme Sergio Ramos au Real Madrid, qui d’après la presse espagnole plairait énormément au PSG. La Serie A, terrain de chasse préféré de Leonardo, pourrait toutefois nous réserver une surprise...

Leonardo a une vraie carte à jouer avec Eriksen

Il s’agit de Christian Eriksen, qui semble déjà être arrivé au terme de son expérience italienne. Arrivé il y a moins d’un an l’Inter, le Danois n’y a plus sa place. C’est simple, Antonio Conte n’apprécierait pas son profil à en croire Libero et aurait ainsi demandé à ses dirigeants de le vendre au cours du mercato hivernal. Recruté 27M€, Eriksen ne devrait pas couter plus cher au PSG. En très bonne relation avec l’Inter, d’ailleurs, Leonardo pourrait même réussir à baisser ce montant. Cela pourrait notamment passer par un échange. La Gazzetta dello Sport explique en effet que du côté du Paris Saint-Germain on songerait notamment à un échange entre Eriksen et Leandro Paredes.

« Pour le moment, je ne vis pas ce dont j'avais rêvé »