Mercato - PSG : Deux obstacles XXL en moins pour Leonardo avec Messi ?

Publié le 13 novembre 2020 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aurait alarmé le PSG, Manchester City, la Juventus et l'Inter. Mais en ce qui concerne les deux clubs italiens, ils n'auraient déjà plus aucune chance de rafler la mise pour La Pulga du Barça.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait tenté le tout pour le tout pour quitter le FC Barcelone. Bien décidé à relever un tout nouveau défi, le crack argentin aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour lui signifier son intention de partir. Toutefois, les têtes pensantes catalanes ont décidé de ne pas répondre favorablement à la requête de leur numéro 10 et capitaine. En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi sera libre de changer d'air à la fin de cette saison. Et les prétendants ne manqueraient pas pour lui.

La Juve et l'Inter déjà hors jeu pour Lionel Messi ?