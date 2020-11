Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à plusieurs grosses menaces pour cette piste XXL !

Alors que le PSG s'intéresserait de près à Christian Eriksen, en difficulté à l'Inter Milan, plusieurs écuries de Premier League pourraient également tenter leur chance avec le milieu de terrain.

Christian Eriksen ne s'en cache plus, il n'est pas heureux à l'Inter Milan. Alors qu'il n'a jamais réussi à s'imposer chez les Nerazzurri depuis son arrivée l'hiver dernier, l'ancien joueur de Tottenham a de nouveau fait part de ses difficultés au micro de TV2 . « Pour le moment, je ne vis pas ce dont j'avais rêvé. Les choses ne vont pas bien pour l'Inter. (…) C'est une situation étrange, les fans veulent me voir jouer mais l'entraîneur a d'autres idées et je dois le respecter », a notamment expliqué Christian Eriksen. D'après la presse italienne, le PSG serait à l'affût en cas de départ du joueur cet hiver, mais Leonardo ne serait pas le seul dans ce dossier.

La Premier League à l'affût sur Eriksen