Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane déjà largué dans ce dossier colossal ?

Publié le 14 novembre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid a été annoncé sur les traces de Dominik Szoboszlai dernièrement, le club de la capitale espagnole serait visiblement dépassé par deux autres écuries dans la course à la signature de ce jeune prodige.

Son nom n’est pas encore très connu en Europe, mais Dominik Szoboszlai commence petit à petit à s’imposer comme l’un des joueurs à suivre de près cette saison du côté du RB Salzbourg. Et pour cause, l’international hongrois de 20 ans se montre très fréquemment décisif avec son équipe en inscrivant de très belles réalisations, tout en faisant souvent l'étalage de toutes ses qualités techniques. Ainsi, Dominik Szoboszlai avait déjà été annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens cet été, parmi lesquels le PSG pendant un temps. Et désormais, alors qu’il n’a de cesse de réitérer ses exploits, d’autres clubs se montreraient intéressés par la perspective de l’accueillir, à l’image du Real Madrid comme l’a annoncé AS ce vendredi. Seulement voilà, à en croire les dernières informations venues d’Italie, l’avenir de Dominik Szoboszlai s’écrirait plutôt entre deux autres clubs.

Dominik Szoboszlai entre le RB Leipzig et l’AC Milan ?