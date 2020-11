Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour la nouvelle piste XXL de Zidane !

Publié le 14 novembre 2020 à 0h00 par A.C.

Sauveur de la Hongrie dans les qualifications pour l’Euro, Dominik Szoboszlai semble avoir tapé dans l’œil de Zinedine Zidane au Real Madrid... mais pas seulement !

A seulement 20 ans, Dominik Szoboszlai est déjà bien connu. Il s’est en effet fait un nom depuis son arrivée au RB Salzbourg en 2018 et a régulièrement été annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Son nom a ainsi été lié au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, lorsque Leonardo était à la recherche d’un milieu de terrain. Désormais, AS annonce que Zinedine Zidane souhaiterait l’attirer au Real Madrid. Mais Szoboszlai est un homme courtisé, puisque Arsenal et le Milan AC le suivraient également de près.

Le Milan AC, danger principal pour Szoboszlai