Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux pistes prestigieuses à oublier pour Depay ?

Publié le 13 novembre 2020 à 23h00 par A.D.

Alors qu'il se rapprocherait dangereusement du FC Barcelone, Memphis Depay aurait été sondé par le Milan AC et la Juventus. Toutefois, la destinée du capitaine et numéro 10 de l'OL serait toujours de rejoindre le Barça.

Pour pallier le départ de Luis Suarez, le Barça aurait souhaité recruter Memphis Depay cet été. Jusqu'aux ultimes instants du dernier mercato estival, le club blaugrana aurait tenté de convaincre la direction de l'OL, sans succès. Alors que Memphis Depay défend toujours les couleurs des Gones , le FC Barcelone n'aurait pas perdu espoir et serait toujours aussi déterminé à se l'offrir. D'autant que l'international néerlandais sera en fin de contrat le 30 juin. Alors que la concurrence serait rude en ce qui concerne Memphis Depay, le Barça n'aurait rien à craindre et devrait tout de même rafler la mise.

Memphis Depay devrait snober la Juve et le Milan