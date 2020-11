Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable retour de Cristiano Ronaldo est-il possible ?

Publié le 13 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Actuellement, l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus fait énormément parler. Pourrait-il pourquoi pas retrouver le Real Madrid ? Réponse.

Arrivé en 2018 à la Juventus, Cristiano Ronaldo a encore un an de contrat. Toutefois, ce n’est pas certain que le Portugais reste dans le Piémont jusqu’à cette date. En effet, en ces temps difficile, La Vieille Dame pourrait voir d’un bon oeil le fait de se séparer de sa star et de son salaire XXL. Depuis quelques jours, le dossier Cristiano Ronaldo fait d’ailleurs énormément parler sur le mercato et le PSG pourrait notamment lui offrir un nouveau défi. Et si le quintuple Ballon d’Or retrouvait le Real Madrid ?

Cristiano Ronaldo intéressé, mais…