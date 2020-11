Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce gros coup à 0€ est clairement menacé !

Publié le 14 novembre 2020 à 16h45 par La rédaction

En quête d’un défenseur central, l'Olympique de Marseille miserait sur Nikola Maksimovic mais serait loin d’être le seul club sur les rangs.

En fin de contrat en juin prochain avec le Napoli, Nikola Maksimovic (28 ans) aurait décidé de quitter le club italien. L’Olympique de Marseille et Pablo Longoria pourraient tenter leur chance dans ce dossier afin d’apporter de la concurrence à Duje Caleta-Car, Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez. Seulement l’OM ne serait pas le seul club intéressé par le Serbe. Si Nikola Maksimovic demanderait un contrat de 4 ans et un salaire de 2,5M€ par an, le FC Valence serait aussi preneur. Mais c’est bien un duel italo-italien qui semblerait se dégager pour obtenir Maksimovic.

Un derby entre l’Inter et l’AC Milan pour Maksimovic ?