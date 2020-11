Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Longoria avec Thauvin ?

Publié le 14 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Pablo Longoria, head of football de l’Olympique de Marseille, va devoir trancher pour Florian Thauvin. Selon vous, quelle serait la meilleure décision ? C’est notre sondage du jour !

Certains diront que l’Olympique de Marseille n’aurait jamais dû se retrouver dans une telle position. Pourtant, Florian Thauvin se retrouve bien à seulement quelques mois de la fin de son contrat.... et a d’ailleurs ouvert grand la porte à un départ libre, en juin prochain. « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment » a expliqué Thauvin, en septembre dernier. « Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM ». Car pour le moment, Pablo Longoria ne semble pas avoir fait la bonne offre. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les demandes des agents de Thauvin seraient éloignées de la proposition de l’OM, ce qui aurait poussé le joueur à refuser plusieurs offres... et à finalement annoncer sa volonté de ne pas prolonger, à ses dirigeants. Une issue qui sonnerait comme un désaveu pour l’OM et Longoria, avec un énorme manque à gagner.

Thauvin, le vrai casse-tête de Longoria

Car il ne faut pas oublier, que l’Olympique de Marseille aurait très bien pu vendre Florian Thauvin au Milan AC, pour 15M€, lors du dernier mercato ! C’est en tout cas ce que les médias italiens s’accordent à dire et, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, cette piste reste d'actualité. Ainsi, Pablo Longoria pourrait rattraper la chose et proposer Thauvin aux Milanais cet hiver. L’autre option serait de prolonger coûte que coûte Thauvin. L’OM n’est pourtant pas dans une situation de bilan exceptionnelle et, à moins de vendre un ou plusieurs joueurs, cela pourrait être très compliqué. La dernière solution serait finalement de garder Thauvin jusqu’en juin prochain et, pour service rendu à l’OM, le laisser librement trouver le club de son choix l’été prochain.



Alors, que doit faire Longoria avec Thauvin ?