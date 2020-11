Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle piste de Longoria est totalement dézinguée !

Publié le 14 novembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Selon les informations de Téléfoot La Chaîne, Issa Kaboré serait la nouvelle piste activée par l’OM pour la succession de Bouna Sarr. Le latéral droit du Yellow Red KV Malines ne devrait cependant pas faire l’affaire pour le mois de janvier selon ce journaliste belge qui suit la progression du Burkinabé.

Dans les ultimes heures du mercato estival, l’OM et le Bayern Munich sont parvenus à un accord pour le transfert de Bouna Sarr. Et alors que plusieurs pistes ont été activées pour la succession du latéral droit français telles que Fabien Centonze (FC Metz) ou encore Kenny Lala (Strasbourg) comme le10sport.com vous l’avait soufflé, c’est Joakim Mæhle qui semble avoir été le plus proche de signer en faveur de l’Olympique de Marseille dans la dernière ligne droite de la fenêtre estivale des transferts. Les dirigeants phocéens et leurs homologues de Genk ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente concernant l’indemnité du transfert alors que l’international danois a révélé avoir été prêt à rejoindre l’OM. « Déçu de mon club ? Oui définitivement. Je suis incroyablement déçu de la façon dont ils ont géré. Il y a eu un intérêt à plusieurs reprises où ils ont déclaré un non catégorique dès le début. Que ce soit Southampton, Valence et l’Atalanta. J'ai respecté cela. Et ils n'ont rien entendu de moi, et je ne me suis jamais plaint. Qu'ils gèrent ensuite cette situation comme ils l'ont fait, je suis incroyablement déçu. J'ai signé mes papiers lundi soir, puis je reçois un appel de mon directeur sportif dix minutes avant la fermeture, disant qu'il n'y a pas d'accord de toute façon parce qu'ils ont demandé un peu plus d'argent ». Le latéral droit de Genk penserait toujours à un départ pour l’OM cet hiver. Néanmoins, la cellule recrutement marseillaise serait susceptible de se tourner vers un tout autre profil : Issa Kaboré.

Une opération difficile pour l’OM…

Qui est Issa Kaboré ? Latéral droit de 19 ans, Kaboré appartient à Manchester City qui l’a recruté en 2019 après seulement quelques matchs disputés par le joueur avec le Yellow Red KV Malines, pensionnaire du championnat belge. Dans la foulée, les Skyblues l’ont prêté au club, et ce gratuitement. Selon Téléfoot La Chaîne, le profil du Burkinabé plairait aux dirigeants de l’OM qui seraient prêts à tenter un coup cet hiver avec le jeune joueur. Mais cette opération s’annonce premièrement compliquée pour Florian Hoolsbeek, journaliste belge de Walfoot , qui suit notamment la progression de Kaboré. « City voudra récupérer son investissement et je ne sais pas si l’OM peut mettre 4 ou 5M€ sur un profil comme lui. Il ne sera pas prêt tout de suite à la différence de Maehle. J’émet des doutes sur cette rumeur. Si l’OM cherche un joueur pour pouvoir le revendre dans 2 ou 3 ans pourquoi pas mais il ne sera pas prêt tout de suite ça c’est clair. C’est de la post-formation ».

… et qui n’aurait pas vraiment de sens