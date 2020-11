Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce signe fort qui confirme que Neymar ne pense plus au Barça

Publié le 14 novembre 2020 à 15h45 par La rédaction

A l’heure où certains médias catalans reparlent de la piste Neymar, un signe fort démontre qu’un retour à Barcelone n’est plus à l’ordre du jour pour le Brésilien.

Depuis plusieurs mois, Neymar envoie des signaux très clairs sur sa volonté de rester à long terme au PSG et qu’une prolongation de contrat est désormais envisageable. Le10sport.com avait analysé que ce changement de position était en partie lié au fait que l’attaquant brésilien avait réalisé qu’il ne retournerait pas au Barça, que le club catalan n’avait pas les moyens de financer son comeback.

Il réclame 60 millions au Barça…