Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo sait à quoi s’en tenir pour son avenir à Paris !

Publié le 14 novembre 2020 à 13h45 par H.G.

Alors que l’état-major du PSG souhaiterait que les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé soient prolongés, Leonardo serait pleinement conscient du fait que son avenir dans la capitale française sera déterminé par l’issue ces deux dossiers.

La question des futurs de Neymar et de Kylian Mbappé promet d’être le dossier chaud des prochains mois au PSG. Et pour cause, les deux hommes arrivés en 2017 arriveront à un an de la fin de leur contrat l’été prochain, chose qui pourrait ne laisser d’autres choix au Paris Saint-Germain que de les vendre s’ils ne prolongent pas d’ici là, sous peine de s’exposer à ce qu’ils s’en aillent librement en juin 2022. Par conséquent, le PSG a lancé les grandes manœuvres pour renouveler leur contrat, comme le10sport.com vous l’a révélé, bien qu’aucune proposition concrète ne leur ait été formulée pour l’heure.

La pression est sur les épaules de Leonardo dans les dossiers Neymar et Mbappé