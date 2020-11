Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Décision imminente pour cette cible de Zidane !

Publié le 14 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid et de nombreux autres cadors européens, Dominik Szoboszlai devrait prendre une décision concernant son avenir dans les prochaines semaines...

Alors qu'il a récemment inscrit le but de la qualification de la Hongrie pour l'Euro au bout du temps additionnel contre l'Islande, Dominik Szoboszlai s'impose peu à peu comme l'un des plus gros talents à devenir, et un joueur à suivre cette saison du côté du Red Bull Salzburg. Quelques mois après Erling Haaland, le champion d'Autriche pourrait de nouveau perdre l'une de ses plus grosses pépites au profit d'un cador européen. Annoncé dans le viseur du PSG cet été, le jeune milieu de 20 ans serait désormais sur la liste d'Arsenal, de l'AC Milan, du RB Leipzig ainsi que du Real Madrid. S'il a fait le choix fort de rester à Salzburg cet été, Dominik Szoboszlai devrait prendre une grande décision sur son avenir d'ici mi-décembre.

Une décision d'ici mi-décembre ?