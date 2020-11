Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut se frotter les mains avec Neymar !

Publié le 14 novembre 2020 à 10h15 par H.G.

Alors que son contrat au PSG expirera en juin 2022, Neymar aurait bel et bien envoyé des signaux positifs au club de la capitale dans l’optique d’une prolongation de son bail.

Il lui a fallu trois ans pour enfin être épanoui dans la capitale française. Arrivé au PSG en 2017, Neymar a longtemps souhaité quitter le club de la capitale pour retourner au FC Barcelone, et notamment à l’été 2019 lors d’un rocambolesque feuilleton. Après s’être rapidement remobilisé après ce départ avorté, Neymar est finalement tombé sous le charme de Paris tant il y est plus épanoui comme jamais, au point de désormais vouloir y prolonger son contrat comme le10sport.com vous l’a révélé. De son côté, Leonardo a confirmé cette semaine que le PSG souhaitait prolonger le bail de sa star brésilienne, bien qu’aucune offre ne lui ait encore été faite pour l’heure.

Neymar voudrait prolonger au PSG, et il l’aurait fait savoir !