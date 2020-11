Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de théâtre improbable pour Neymar ?

Publié le 14 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, le clan Neymar n’a pas encore décidé de prolonger ou non son contrat au PSG. Et les dirigeants parisiens seraient plus que pessimistes. Explications.

Au cours d’un live Facebook , Leonardo a fait savoir mardi qu’il avait la ferme intention de prolonger les contrats courant jusqu’en juin 2022 de Kylian Mbappé ainsi que de Neymar. Cependant, dans ces dossiers, le directeur sportif du PSG ne se trouverait pas en position idéale. Concernant la star auriverde, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 10 novembre dernier que Neymar n’avait pas répondu aux appels du pied du PSG et a adopté une position claire : l’attente. Dans son entourage, on assure qu’il ne veut pas forcément rester et prolonger son contrat. La presse espagnole est même allée plus loin ces dernières heures.

Le PSG conscient que Neymar ne voudrait pas prolonger !