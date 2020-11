Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le pari Luis Henrique est validé !

Publié le 14 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

A la recherche d’un élément offensif cet été, l’OM a tenté un pari en allant chercher Luis Henrique au Brésil. Un pari qui pourrait bien être gagnant. Explications.

Lors du dernier mercato, André Villas-Boas avait différentes priorités pour renforcer son effectif à l’OM. Et l’une des demandes du Portugais était notamment faire venir un nouvel attaquant afin d’apporter de la concurrence à Dario Benedetto. Alors que plusieurs noms ont été évoqués, c’est finalement Luis Henrique, qui est plutôt un ailier, qui est débarqué en provenance de Botafogo. L’OM n’a pas hésité à lâcher un dizaine de millions d’euros, tentant ainsi un pari sur l’avenir et envisageant une grosse plus value à l’avenir. Cela portera-t-il ses fruits pour les Phocéens ? Certains le pensent.

« Un transfert très intéressant »