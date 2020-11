Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à prolonger… à une condition !

Publié le 14 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que la prolongation de Kylian Mbappé est actuellement au centre des discussions, le PSG aurait une chance d’aboutir à ses fins dans ce dossier.

Face à la menace d’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2021, Leonardo et le PSG cherchent actuellement à prolonger le prodige français, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2022. Le directeur sportif parisien l’a d’ailleurs dernièrement annoncé, cela discute actuellement à ce sujet, et cela va s’intensifier dans les semaines à venir. Selon les derniers échos, Mbappé n’aurait pas forcément envie de parapher ce nouveau bail, mais il pourrait finir par se laisser tenter, à certaines conditions.

Une clause libératoire obligatoire ?