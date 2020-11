Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Neymar chamboulé par... la succession de Bartomeu ?

Publié le 14 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Selon les informations de la presse catalane, Neymar pourrait bien être l'une des promesses de campagne de certains candidats à l'élection présidentielle au Barça.

« Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines . » Leonardo l'a récemment annoncé, les discussions vont intensifier pour les prolongations de contrat et Neymar est notamment concerné. Et pour cause le contrat de la star brésilienne prend fin en juin 2022, et alors que la tendance était à l'optimisme, la presse catalane relance ce dossier.

Neymar au cœur de la campagne électorale du Barça ?