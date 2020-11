Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse catalane relance encore le feuilleton Neymar !

Publié le 13 novembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Bien que ces derniers jours l'optimisme était de mise concernant l'avenir de Neymar, la presse catalane vient jeter un énorme froid dans ce dossier assurant que le numéro 10 du PSG a été contacté par des candidats à l'élection présidentielle du club catalan.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Neymar sera l'un des enjeux majeurs du PSG. Et pour cause, son contrat prend fin en juin 2022, et sa prolongation devient très importante. D'ailleurs, Leonardo a confirmé que les discussions étaient lancées : « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines . » L'optimisme est donc important dans ce dossier compte tenu du fait que, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Neymar est plus épanoui que jamais à Paris. Mais comme souvent avec l'avenir de la star brésilienne, tout est relancé.

Neymar, le nouvel argument de campagne au Barça

En effet, cela semblait trop beau pour être vrai. La presse catalane a donc décidé de relancer l'avenir de Neymar. Le Brésilien est en Une de Sport ce vendredi matin qui assure tout simplement qu'il a décidé de quitter le PSG. Allant complétement à contre-courant des récentes informations sorties au sein de la presse française, le quotidien espagnol explique que Neymar a été contacté par plusieurs candidats à l'élection présidentielle du Barça qui se déroulera le 24 janvier prochain. En effet, chaque potentiel successeur de Josep Maria Bartomeu fait des promesses électorales afin de convaincre les Socios de l'élire. Et alors que certains candidats ont misé sur l'arrivée d'un entraîneur, à l'image de Victor Font avec Xavi, d'autres semblent donc avoir la volonté de garantir l'arrivée d'une star pour relancer le projet. Mais surtout, Sport assure que Neymar a donné son accord pour faire son retour au FC Barcelone où il retrouverait Lionel Messi afin de mener le nouveau projet. Le média catalan ajoute même que le Brésilien a refusé l'idée de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2022, ce qui rendrait son départ inévitable à l'issue de la saison.

Un retournement de situation envisageable pour Neymar ?