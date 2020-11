Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Louis-Dreyfus s'offre un club anglais... avant de racheter l'OM ?

Publié le 14 novembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Grand supporter de l'OM dont il rêve d'être le propriétaire à moyen terme, Kyril Louis-Dreyfus devrait débuter par le rachat de Sunderland, mythique club anglais qui végète désormais en troisième division.

Depuis plusieurs semaines, les supporters de l'Olympique de Marseille rêvent de voir un riche investisseur prendre la succession de Frank McCourt. Il faut dire qu'entre Al-Walid Bin Talal et le duo Boudjellal-Ajroudi, plusieurs projets de rachat ont été évoqués cette année, sans aucun n'aboutisse pour le moment. Mais cette situation n'est pas nouvelle à l'OM. En effet, en 2016, Margarita Louis-Dreyfus était alors propriétaire du club phocéen après avoir pris la succession de son mari Robert, décédé en 2009, et les supporters marseillais, lassés par son manque d'ambitions, avaient réclamé son départ. Et alors que Frank McCourt est désormais critiqué, le clan Louis-Dreyfus reste proche de l'OM.

Kyril Louis-Dreyfus proche de racheter Sunderland