Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de Leonardo se confirme pour cet hiver !

Publié le 14 novembre 2020 à 9h45 par B.C.

Alors que Leonardo s'intéresse toujours à Christian Eriksen, la situation du Danois à l'Inter Milan se dégrade peu à peu, rendant son départ inéluctable en janvier. De bon augure pour le PSG.

Déjà sur ses traces l'hiver dernier, le PSG n'aurait pas lâché Christian Eriksen. Leonardo suivrait toujours de près la situation du milieu à l'Inter Milan et serait prêt à retenter sa chance lors du mercato hivernal. D'après la Gazzetta dello Sport ce vendredi, le PSG serait même en pole dans ce dossier et songerait à proposer les services de Leandro Paredes à l'Inter en échange du Danois. En attendant, Christian Eriksen ne cache pas son mécontentement concernant sa situation et a de nouveau poussé un coup de gueule sur le sujet lors du rassemblement de la sélection danoise. « Pour le moment, je ne vis pas ce dont j'avais rêvé. Les choses ne vont pas bien pour l'Inter, mais dans le passé, quand je ne jouais pas beaucoup, de nombreuses victoires sont quand même arrivées. Je respecte donc pleinement le fait que je joue moins lorsque l’équipe gagne. C'est une situation étrange, les fans veulent me voir jouer mais l'entraîneur a d'autres idées et je dois le respecter », a lâché Christian Eriksen au micro de TV2 . Des propos qui ne passent pas chez les Nerazzurri .

Plus aucun doute pour le départ d'Eriksen ?