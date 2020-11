Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un candidat à la présidence préparerait un coup magistral pour 2021 !

Publié le 14 novembre 2020 à 8h30 par B.C.

Alors qu'il devrait officialiser sa candidature à la présidence du FC Barcelone dans les prochains jours, Joan Laporta aurait déjà de grosses ambitions pour relancer le club culé et lorgnerait Erling Haaland pour renforcer le secteur offensif.

Nommé à la tête du FC Barcelone cet été, Ronald Koeman a entrepris de gros changements dès sa prise de fonction. Le Néerlandais a voulu notamment se séparer de plusieurs cadres du club, à l'instar de Luis Suarez. Cependant, le Barça n'a pas réussi à mettre la main sur un nouvel avant-centre. Le dossier Lautaro Martinez a été mis de côté compte tenu des difficultés économiques du club tandis que les négociations avec Memphis Depay n'ont pas abouti. Alors que les Blaugrana pourraient retenter leurs chances avec l'attaquant de l'OL cet hiver, un candidat à la présidence du FC Barcelone aurait d'autres plans plus importants pour l'avenir.

Laporta rêve d'Haaland