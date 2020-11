Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait un énorme atout pour William Saliba !

Publié le 14 novembre 2020 à 7h45 par A.M.

Toujours intéressé par William Saliba qu'il souhaite attirer cet hiver, Claude Puel devra faire face à une importante concurrence. Mais Arsenal préférerait envoyer son joueur en Ligue 1.

Un an après son transfert à Arsenal, William Saliba a officiellement rejoint les Gunners cet été après avoir été prêté pendant une saison à l'AS Saint-Etienne. Mais au sein du club londonien, le jeune défenseur central n'a pas été accueilli par l'entraîneur qui l'a recruté puisqu'Unai Emery a été remplacé en cours de saison dernière par Mikel Arteta. Et visiblement, l'ancien adjoint de Pep Guardiola semble moins emballé par William Saliba que son prédécesseur au point de n'avoir été utilisé qu'à trois reprises... avec l'équipe réserve. Une situation qui a poussé l'ASSE a tenté de la rapatrier en toute fin de mercato afin de compenser le départ de Wesley Fofana. Et les Verts compteraient revenir à la charge cet hiver.

Arsenal préférerait envoyer Saliba en Ligue 1