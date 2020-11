Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’active en coulisses pour Ansu Fati !

Publié le 14 novembre 2020 à 9h00 par H.G.

Bien qu’il soit actuellement indisponible pour une longue durée à cause d’une rupture du ménisque, le FC Barcelone serait en discussion avec Ansu Fati afin de le verrouiller et ainsi repousser tout éventuel prétendant.

Ansu Fati est sans contestation la meilleure pépite sortie de la Masia ces dernières années. À seulement 18 ans, l'attaquant du FC Barcelone s’est imposé comme un membre à part entière de l’équipe première des Blaugrana malgré son jeune âge. Il en est officiellement devenu un joueur en ce début de saison, chose qui a permis au Barça de monter sa clause libératoire à 400 M€. Seulement voilà, cela s’est produit alors qu’il était encore âgé de 17 ans, ce qui a donc empêché le FC Barcelone de prolonger son contrat à l’époque, qui court actuellement jusqu’en 2022. Par conséquent, tandis qu'il a récemment fêté son dix-huitième anniversaire, le club catalan serait désormais déterminé à l’idée de verrouiller définitivement Ansu Fati dans ses rangs et serait entré en discussion avec lui pour prolonger son bail.

Une prolongation jusqu’en 2024 pour Ansu Fati ?