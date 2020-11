Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan colossal de Lionel Messi !

Publié le 14 novembre 2020 à 8h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG ou encore de Manchester City, Lionel Messi devrait tourner la page Barcelone à la fin de la saison afin de s’engager en faveur des Skyblues dans le cadre d’une grosse opération sur le long terme.

Malgré le départ de Josep Maria Bartomeu de la présidence du FC Barcelone et de l’ensemble de sa direction, une prolongation de Lionel Messi n’est certainement pas assurée. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine du Barça cultiverait toujours le désir de quitter le club culé et Manchester City ainsi que le PSG seraient des options viables pour son avenir. ESPN Argentine révélait même dernièrement que les dirigeants du Paris Saint-Germain comptaient entamer les discussions avec le sextuple Ballon d’or dès le mois de janvier. Néanmoins, son avenir s’inscrirait du côté de Manchester City dans le cadre d’un grand rêve pour sa fin de carrière.

Manchester City pour pouvoir finir à New York City FC