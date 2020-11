Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut garder espoir pour Eriksen !

Publié le 14 novembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Indésirable à l'Inter Milan, Christian Eriksen serait dans le viseur de Leonardo depuis plusieurs semaines afin de renforcer l'entrejeu du PSG. Toutefois, les Nerazzurri auraient pu jouer un mauvais tour au directeur sportif parisien...

Arrivé l'hiver dernier du côté de l'Inter Milan, Christian Eriksen n'est jamais parvenu à s'imposer au sein de l'effectif d'Antonio Conte. L'international danois, désormais en manque de temps de jeu chez les Nerazzurri , serait sur le départ dès l'hiver prochain, contre sa volonté. En quête d'un renfort au milieu de terrain, Leonardo ciblerait le milieu de 28 ans depuis plusieurs semaines. Toutefois, le directeur sportif brésilien ne serait pas seul sur le dossier, alors que le Real Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore le Hertha Berlin surveilleraient également la situation de Christian Eriksen. Toutefois, le Danois aurait pu faire son retour du côté de Tottenham, son ancien club...

Tottenham snobe l'Inter pour un retour d'Eriksen ?