Mercato - Barcelone : Un départ plus que jamais d’actualité pour Antoine Griezmann ?

15 novembre 2020

Pour Antoine Griezmann, cela ne s’améliore toujours pas au FC Barcelone. Et face à cette situation, une décision radicale ne serait clairement pas à exclure.

Après une première saison très compliquée au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne voit toujours pas sa situation s’améliorer et ce malgré l’arrivée de Ronald Koeman. Bien qu’il enchaine les titularisations, il n’arrive pas à trouver le chemin des filets ou sa place dans le système blaugrana. Face à ces difficultés, les interrogations sont de plus en plus nombreuses et forcément, les questions sur l’avenir de Griezmann en Catalogne arrivent également. Actuellement, le champion du monde est sous contrat jusqu’en 2024 au Barça. Faut-il alors s’attendre à un futur départ du natif de Mâcon ?

Il n’y aura pas d’année de trop !