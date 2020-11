Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar relancé pour la campagne présidentielle du Barça ? La réponse !

Publié le 14 novembre 2020 à 17h45 par A.M.

Avec la campagne pour la présidence du FC Barcelone, le scénario d’un retour de Neymar est revenu sur le devant de la scène. Que faut-il en penser ? Réponse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Sport annonce que plusieurs candidats à la présidence du FC Barcelone ont inscrit le retour de Neymar aux côtés de Messi à leur programme, s’appuyant pour cela sur un accord de principe de l’attaquant brésilien. Que faut-il en penser ?

Argument de campagne peut-être, mais…

S’il est possible que certains candidats aient choisi d’utiliser Neymar comme argument de campagne, la concrétisation d’un éventuel retour du Brésilien à Barcelone paraît très douteuse, et ce pour plusieurs raisons. D’une part parce que le joueur lui-même n’y croit pas, lui qui est aujourd’hui prêt à prolonger au PSG et qui maintient ses poursuites en justice contre le Barça pour un litige de 60 millions. D’autre part parce que le club catalan n’aura tout simplement pas les moyens de payer Neymar, tant en transfert qu’en salaire, surtout si en parallèle il prolonge le contrat de Messi. Au vu de ses grandes difficultés financières, la reconstitution du duo Messi-Neymar est totalement impossible pour le Barça.