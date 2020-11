Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'oncle de Rafael Nadal dévoile son programme pour conserver Lionel Messi !

Publié le 14 novembre 2020 à 12h30 par Bernard Colas

Soutien de Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Nadal a affiché la volonté de conserver Lionel Messi, libre à l'issue de la saison.

Malgré le départ de Josep Maria Bartomeu, l'avenir de Lionel Messi reste toujours incertain. Désireux de quitter le Barça cet été, l'Argentin n'a pas prolongé son bail courant jusqu'à la fin de la saison, et sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier, date à partir de laquelle plusieurs mastodontes européens devraient se positionner. La piste la plus sérieuse semble mener à Manchester City, un projet qui « intriguerait » Lionel Messi d'après les dernières informations d' Eurosport UK . Du côté d' ESPN , on annonçait cette semaine que le PSG s'était déjà rapproché de Jorge Messi en vue de la saison prochaine, information rapidement démentie par le père de la star argentine. Quoi qu'il en soit, Lionel Messi est encore loin d'avoir tranché pour son futur, et les prochaines élections présidentielles du FC Barcelone s'annoncent déterminantes.

« J'aimerais que Messi nous aide à réaliser un projet passionnant »

Du côté de Victor Font, la volonté de conserver Lionel Messi est claire. Le candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu a plusieurs fois indiqué vouloir convaincre la Pulga de rester au FC Barcelone. Un souhait confirmé ce samedi par Toni Nadal. L'Espagnol entrera au conseil d'administration des Blaugrana en cas de victoire de Victor Font en janvier prochain. C'est donc en tant que proche de ce dernier que l'oncle de Rafael Nadal a accordé un entretien au média catalan Sport , et dans lequel il s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi. « Ce que j'ai clair, c'est que c'est une très mauvaise nouvelle que le meilleur joueur de l'histoire ne veuille pas être avec nous. Je suis particulièrement mécontent qu'à tout moment il envisage de quitter le club. Nous allons essayer de changer cela. Si Victor gagne, nous essaierons de faire de notre mieux. Si nous en sommes capables ? Je ne sais pas, mais j'essaierais à coup sûr. J'aimerais qu'ils me donnent une chance d'essayer. J'aimerais le voir gagner une autre Ligue des champions et un Ballon d'Or avec nous, et j'aimerais qu'il nous aide à réaliser un projet passionnant. Dans les matchs que j'ai vus, je le vois motivé et à un bon niveau. Je fais toujours confiance aux meilleurs et Messi est le meilleur du monde depuis de nombreuses années, il continue de l'être et je suis convaincu qu'il doit encore donner beaucoup de satisfaction au club », explique Toni Nadal.

« Pour le moment, nous devons essayer de faire rester Messi, mais nous devons nous préparer à être sans lui »