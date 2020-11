Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a bien tenté le coup avec un ancien du Real Madrid !

Publié le 15 novembre 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a longtemps cherché une doublure à Luis Suarez, Javier Bordas a révélé qu’il aurait aimé recruter Alvaro Morata dans cette optique.

Arrivé au FC Barcelone en 2014, Luis Suarez a quitté le club catalan cet été pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Seulement voilà, si l’Uruguayen est parti après six ans de bons et loyaux services, le Barça se posait depuis longtemps la question de sa succession. Il faut dire que celui qu’on surnomme El Pistolero affichait un net déclin physique lors de ses derniers mois au FC Barcelone. De ce fait, le club catalan a plusieurs fois cherché à recruter un joueur destiné à être sa doublure. Et dans cette optique, l’ancien dirigeant barcelonais Javier Bordas a révélé qu’il aurait aimé recruter Alvaro Morata, qui évolue désormais à la Juventus avec Cristiano Ronaldo, avant que Kevin-Prince Boateng ne rejoigne les rangs du FC Barcelone à l’hiver 2019.

« Le secrétaire technique a refusé Morata et Boateng est venu »