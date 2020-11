Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un scénario se précise pour cette pépite de Guardiola !

Publié le 15 novembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone cet été, Eric Garcia intéresserait toujours les dirigeants catalans, qui auraient repris contact avec Manchester City pour s'attacher ses services cet hiver. Toutefois, l'opération pourrait s'avérer moins facile que prévu.

Formé à la Masia avant son départ pour Manchester City en 2017, Eric Garcia pourrait désormais faire son retour dans son club formateur, au sein de l'équipe première. Après une saison particulièrement convaincante avec les Citizens , le jeune défenseur de 19 ans a fêté ses premières convocations en équipe nationale, sous les ordres de Luis Enrique. Toutefois, entamant sa dernière année de contrat et refusant de prolonger afin de faire son retour au FC Barcelone, Eric Garcia a peu à peu perdu sa place au sein du onze de départ de Pep Guardiola à Manchester City. Les recrutements de Nathan Aké et Ruben Dias n'ont pas arrangé la situation de la pépite espagnole, qui n'a pas été enregistrée sur les listes UEFA, devant ainsi se contenter d'un temps de jeu relativement faible. Après avoir tout tenté pour rapatrier son ancien défenseur durant l'été, le FC Barcelone a été contraint d'abandonner en raison des exigences financières de Manchester City, qui réclamait près de 20M€ pour sa pépite, malgré sa volonté de départ. Toutefois, malgré la situation difficile que traverse leur ancien joueur, les dirigeants blaugrana souhaitent toujours attirer Eric Garcia cet hiver...

Le Barça repasse à l'action pour Eric Garcia, mais...