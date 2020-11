Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Guardiola lâche un indice pour son avenir !

Publié le 15 novembre 2020 à 8h30 par Th.B.

Alors que Victor Font et certains candidats à la présidence du FC Barcelone compteraient sur son retour en marge de la saison prochaine, Pep Guardiola se rapprocherait d’une prolongation à Manchester City.

Pep Guardiola du retour au FC Barcelone ? C’est du moins le projet que Victor Font a dressé la première fois en octobre dernier au micro de Sky Sports . Depuis, le candidat à la présidence du Barça a fait part sur son compte Twitter de discussions avec l’entraîneur de Manchester City, non pas pour qu’il vienne reprendre les rênes de l’effectif blaugrana en marge de la saison prochaine, mais pour occuper un rôle en tout point différent en interne. Eurosport révélait vendredi que la volonté de Victor Font avec Guardiola serait partagée par d’autres candidats aux présidentielles du FC Barcelone. Mais cette opération pourrait rapidement tomber à l’eau.

Les proches de Guardiola évoquent une prolongation à City