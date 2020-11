Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les joueurs du FC Barcelone étaient prêts à tout pour Neymar !

Publié le 15 novembre 2020 à 9h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaitait faire revenir Neymar lors du mercato estival 2019, Javier Bordas a révélé que les joueurs du club catalan étaient prêts à diminuer leurs émoluments pour que l’international brésilien puisse effectuer son grand retour.

Deux ans après son arrivée au PSG, Neymar souhaitait quitter le club de la capitale afin d’effectuer son grand retour au FC Barcelone lors du mercato estival 2019. Malheureux à Paris, l’international brésilien était déterminé à l’idée de retourner en Catalogne pour y retrouver Lionel Messi et Luis Suarez et reformer le fameux trio de la MSN. Seulement voilà, faute de moyens financiers suffisants, le Barça n’est jamais parvenu à boucler le transfert de son ancien numéro 11. Il faut dire que tout au long de ce rocambolesque feuilleton, Leonardo n’a eu de cesse d’afficher une position ferme, refusant toutes les propositions d’échanges de joueurs formulées par le FC Barcelone. Par conséquent, Neymar est finalement resté au PSG, où il est désormais pleinement épanoui comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais le moins que l’on puisse dire est que le retour du Brésilien en Catalogne était ardemment désiré par le vestiaire du Barça. Et pour cause, à en croire les propos de l’ancien dirigeant catalan Javier Bordas, les joueurs de l’écurie catalane étaient prêts à diminuer leurs salaires pour refaire équipe avec Neymar.

« Certains joueurs ont proposé de reporter une partie de leur salaire afin que Neymar puisse revenir »