Mercato - PSG : Leonardo aurait un plan pour Thomas Tuchel !

Bien que Thomas Tuchel ne semble pas totalement convaincre Leonardo, le directeur sportif du PSG prévoirait de le laisser sur le banc parisien jusqu’à la fin de son contrat. Cependant, Tuchel pourrait changer la donne. Explications.

« De temps en temps, les échanges sont plus chauds, mais on n’a jamais pensé à changer Tuchel, on n’a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personne veulent venir, mais le club n'a jamais mis un nom sur la table pour remplacer Tuchel. Là, c'est le moment de se concentrer sur les objectifs » . Thomas Tuchel étant au coeur des rumeurs concernant son avenir au PSG et à propos d’un éventuel départ, Leonardo mettait les choses au clair mardi lors d’un live Facebook . Mais cette sortie du directeur sportif veut-elle signifier que l’entraîneur allemand est certain de conserver sa place jusqu’en juin prochain, soit à l’expiration de son contrat ? Dans un contexte idéal du point de vue de Leonardo, oui. Mais Tuchel aurait toujours des chances d’être limogé avant la date en question.

Tuchel n’aurait plus le droit à l’erreur