Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce sur l'avenir d'une cible de Zidane !

Publié le 15 novembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Véritable révélation de ce début de saison du côté du Red Bull Salzburg, Dominik Szoboszlai serait ciblé par de nombreux cadors européens, notamment par le Real Madrid, qui chercherait à renforcer son secteur offensif. Toutefois, le jeune prodige hongrois pourrait se diriger vers une autre destination selon son sélectionneur...

Auteur d'un début de saison tonitruant avec le Red Bull Salzburg, Dominik Szoboszlai aurait tapé dans l'œil de Zinedine Zidane, qui souhaiterait l'attirer au Real Madrid. Toutefois, le technicien français ne serait pas le seul sur le dossier, alors qu'Arsenal, le RB Leipzig et l'AC Milan suivraient de très près l'évolution de la situation du jeune crack hongrois. Le prix du jeune milieu de 20 ans, qui disposerait d'une clause libératoire de 24M€ payable en 3 fois, attiserait d'autant plus les convoitises. Alors qu'il est attendu que Dominik Szoboszlai prenne une décision sur son avenir dans les prochaines semaines, l'international hongrois pourrait se retrouver en Bundesliga selon son sélectionneur...

« Mon sentiment est qu'il a plus de chances de se retrouver en Allemagne »