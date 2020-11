Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les plans de Zidane plombés par un cador européen ?

Publié le 14 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Bien décidé à renforcer son effectif lors du prochain mercato estival, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Dominik Szoboszlai. Mais la pépite hongroise dispose de nombreux prétendants, dont le Milan AC, qui souhaite aussi conserver Brahim Diaz.

Cet été, le Real Madrid n’a accueilli aucun nouveau visage. À l’inverse, Zinédine Zidane a opéré un grand ménage au sein de son effectif. Mais le prochain marché des transferts estival ne devrait pas se dérouler sous les mêmes hospices, et la Casa Blanca compte bien se renforcer. Une short-list des cibles prioritaires aurait d’ores et déjà été dressée, et y figurent des noms de prestige et d’avenir, dont celui de Dominik Szoboszlai. Le Hongrois serait toutefois sur les tablettes d’autres écuries européennes comme le Milan AC. Et les Rossonerri semblent bien déterminés à contrecarrer les plans madrilènes, et pas seulement sur ce dossier.

Le Milan AC mise sur Diaz et Szoboszlai