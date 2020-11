Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable plan élaboré pour attirer ce crack ?

Publié le 15 novembre 2020 à 12h00 par H.K.

Sur les traces de Dominik Szoboszlai pour renforcer son secteur offensif, le Real Madrid serait toujours en concurrence avec l’AC Milan dans ce dossier. Cependant, une opération colossale entre les deux clubs pourrait faciliter l'arrivée du crack de Salzbourg…

Zinedine Zidane en pincerait clairement pour Dominik Szoboszlai. Impressionnant depuis le début de la saison sur la scène européenne, que ce soit avec son club (Red Bull Salzbourg) ou sa sélection, l’international hongrois ne cesse d’attirer les cadors européens, et le Real Madrid et l’AC Milan seraient d’ores et déjà à la lutte pour s’adjuger sa signature. Cependant, un accord pourrait être trouvé entre les Rossoneri et les Merengue dans ce dossier, afin de faciliter le départ du crack offensif…

Un deal autour de Brahim Diaz ?