Mercato - Barcelone : Le Barça aurait un plan B pour cette priorité de Koeman !

Publié le 15 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors qu'Eric Garcia est dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois, les dirigeants catalans comptent bien repasser à l'offensive cet hiver pour l'international espagnol. Toutefois, alors que l'opération s'annonce compliquée, les Blaugrana auraient un plan B...

Après plusieurs semaines de négociations durant le mercato estival, le FC Barcelone n'est pas parvenu à trouver d'accord avec Manchester City afin de s'attacher les services d'Eric Garcia. Formé à la Masia avant de rejoindre Pep Guardiola pour apprendre à ses côtés en 2017, le défenseur de 19 ans souhaiterait désormais faire son retour en Catalogne. Alors que le joueur entame sa dernière année de contrat avec les Citizens , les dirigeants de Manchester City se sont montrés trop exigeants pour le FC Barcelone cet été, réclamant près de 20M€ pour se séparer de l'international espagnol. Si les Blaugrana comptent bien de nouveau passer à l'offensive cet hiver, les demandes de Manchester City seraient toujours aussi élevées, ce qui pourrait forcer les dirigeants catalans à se rabattre sur un plan B...

Un prêt cet hiver en attendant Garcia l'été prochain ?