Mercato - Barcelone : Le Barça est averti dans le feuilleton Messi !

Publié le 15 novembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone a vacillé face aux demandes de Lionel Messi, les blaugrana ont réussi à conserver le sextuple Ballon d'or. Mais pour Luis Figo, un départ serait inévitable.

La dix-septième saison de Lionel Messi à Barcelone aura un goût particulier. Après l'échec cinglant en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-8), la Pulga a partagé au club ses envies de départ via un burofax. Après un désaccord sur sa clause de libération, l'international argentin a préféré ne pas partir au clash ou en bataille judiciaire avec son équipe de toujours. Lionel Messi est donc resté en Catalogne. Sans doute pour une ultime saison. Le sextuple Ballon d'or attire logiquement les convoitises de bon nombre de clubs.

« Si vous ne voulez pas être quelque part, rien ne vous retient »