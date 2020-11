Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, une recrue essentielle pour le PSG ?

Publié le 15 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que nom de Cristiano Ronaldo ne cesse d’être associé au PSG, Eric Di Meco assure que le Portugais ferait énormément de bien au club de la capitale.

Depuis l’arrivée de QSI au PSG, Cristiano Ronaldo est régulièrement annoncé au Parc des Princes. Et c’est à nouveau le cas alors que le Portugais a encore un an de contrat à la Juventus. Alors qu’un départ du Piémont fait énormément parler, le club de la capitale pourrait-il enfin attirer le quintuple Ballon d’Or ? Avec le possible départ de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo pourrait venir pallier l’absence du Français. Depuis plusieurs jours, cette rumeur fait ainsi énormément parler. Et au micro de RMC , Eric Di Meco a validé une possible arrivée de CR7 au PSG.

« Ça n’aurait pas de prix »