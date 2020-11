Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture pour Sergio Ramos !

Publié le 14 novembre 2020 à 18h15 par B.C.

Malgré la volonté de Sergio Ramos de prolonger au Real Madrid, les deux parties seraient encore loin d'un accord, permettant au PSG de croire en ses chances dans ce dossier.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son bail. L'Espagnol sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain, et le PSG serait bien décidé à profiter de cette opportunité. En Espagne, on indique en effet que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à faire de gros efforts pour convaincre le capitaine du Real Madrid de porter la tunique rouge et bleue la saison prochaine. Les deux hommes se seraient d'ailleurs déjà rencontrés dans un restaurant de Marbella afin d'évoquer l'avenir. Alors que Sergio Ramos se verrait toujours chez les Merengue la saison prochaine, le PSG aurait tout de même des motifs d'espoir.

De gros désaccords subsistent entre Ramos et le Real