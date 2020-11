Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’intérêt de l’OM est validé pour cette pépite de Guardiola !

Publié le 15 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

N’ayant pas remplacé Bouna Sarr, l’OM cherche toujours un arrière droit. Alors que le nom d’Issa Kaboré a dernièrement été évoqué, Stéphane Pauwels a évoqué cette piste.

Désormais au Bayern Munich, Bouna Sarr a quitté l’OM dans les dernières heures du mercato. Alors que le club phocéen a tenté de le remplacer, ciblant notamment Joakim Maehle, cela ne s’est pas fait. André Villas-Boas doit donc faire avec seulement Hiroki Sakai au poste d’arrière… en attendant un nouveau joueur. Ce problème pourrait donc être résolu à l’occasion du mercato hivernal de janvier et une piste a dernièrement été évoquée : Issa Kaboré. A 19 ans, le Burkinabé est actuellement prêté par Manchester City au Yellow Red KV Malines.

« Un bon remplaçant pour Sakai dès cette saison »