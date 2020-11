Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un prix au rabais pour le transfert de Neymar ?

Publié le 15 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Neymar pourrait être l'une des promesses de campagne des candidats à la présidence du FC Barcelone, le PSG aurait fixé son prix pour le Brésilien.

« Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines ». Leonardo l'a confirmé, les discussions vont prochainement débuter pour la prolongation des contrats de plusieurs joueurs, y compris celle de Neymar dont le bail prend fin en juin 2022. Mais cela n'empêche pas la presse catalane de toujours croire à un retour du Brésilien au Barça.

100M€ pour Neymar ?