Mercato - PSG : Un retour de Neymar au Barça toujours possible ? La réponse !

Publié le 14 novembre 2020 à 12h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a longtemps souhaité faire revenir Neymar dans ses rangs, cela ne serait plus d’actualité dans la mesure où aucun des pré-candidats à l’élection présidentielle du club catalan n’aurait dans son programme l’idée de recruter le numéro 10 du PSG.

Le FC Barcelone n’a jamais digéré le départ de Neymar au PSG en 2017. De ce fait, le club catalan a fait tout son possible pour le rapatrier à l’été 2019, alors que le Brésilien souhaitait justement quitter la capitale française et effectuer son grand retour au Barça. Seulement voilà, faute de moyens financiers suffisants, le club catalan n’est pas parvenu à faire revenir son ancien numéro 11, qui est désormais pleinement épanoui au PSG et à Paris, au point de vouloir y prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022 comme le10sport.com vous l’a révélé. Neymar a désormais totalement oublié le FC Barcelone, et il semblerait que la nouvelle direction du club catalan qui sera élue le 24 janvier prochain en fera de même avec le natif de Mogi das Cruzes.

Le retour de Neymar au FC Barcelone serait désormais irréalisable !