PSG - Polémique : Neymar réclame une somme colossale au FC Barcelone !

Publié le 13 novembre 2020 à 12h15 par H.G.

En procès avec le FC Barcelone depuis son départ du club catalan, Neymar réclamerait maintenant près de 60 M€ à l’écurie catalane dans le litige concernant la prime de signature de sa dernière prolongation de contrat en 2017.

Si l’histoire sportive entre Neymar et le FC Barcelone s’est interrompue en août 2017 avec le départ de l’international brésilien au PSG, l’histoire juridique entre le natif de Mogi das Cruzes et son ancien club est toujours bien vivante. Et pour cause, depuis son départ du Barça, l’actuel numéro 10 du Paris Saint-Germain est en procès contre les Blaugrana afin de réclamer le versement d’une prime qu’il était censé percevoir après sa dernière prolongation de contrat à Barcelone. Cette affaire a donné lieu à une instruction devant la justice catalane, mais cette procédure a condamné Neymar à verser près de 7 M€ au Barça en juin dernier. Cependant, à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le joueur du PSG ne compterait pas en rester là.

Neymar demande 44 M€ plus des intérêts au FC Barcelone !