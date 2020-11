Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 12 novembre 2020 à 20h15 par D.M. mis à jour le 12 novembre 2020 à 20h21

Le PSG voudrait conserver Neymar dans son effectif et prolonger son contrat. L’attaquant brésilien se plait à Paris et serait prêt à poursuivre sa carrière dans la capitale.

Les envies de départ de Neymar semblent appartenir au passé. Lors de l’été 2019, l’attaquant brésilien, sous contrat jusqu'en 2022, avait tout fait pour quitter le PSG et rejoindre le FC Barcelone. Mais désormais la donne a radicalement changé. Comme annoncé par le 10 Sport le 16 juillet dernier en exclusivité, Neymar se plait énormément à Paris et n’est pas opposé à poursuivre sa carrière dans la capitale. Toujours selon nos informations du 10 novembre, les dirigeants parisiens se sont rapprochés du Brésilien et de son entourage au sortir du mercato estival afin de connaitre ses intentions. Mais pour l'heure, aucune offre concrète de prolongation de contrat n'a été formulée.

Neymar prêt à rester au PSG