Foot - PSG

PSG - Clash : Le CUP donne rendez-vous à Leonardo !

Publié le 13 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que sa petite phrase sur Marseille n'a pas manqué de faire débat, Leonardo est interpellé par le Collectif Ultras Paris qui demande à la rencontrer.

« Il y a une culture dans la ville à construire. Paris par exemple n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot ». Avec cette phrase prononcée lors de son interview accordée à PSG TV , Leonardo s'est attiré les foudres des supporters parisiens. Repris de volée par Luis Fernandez, le directeur sportif brésilien est également critiqué par le CUP qui réclame une rencontre avec le dirigeant brésilien dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Le CUP s'en prend à Leonardo