Foot - PSG

PSG - Polémique : Deschamps interpelle Leonardo pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 novembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Malgré la blessure de Kylian Mbappé, Didier Deschamps l'a convoqué pour le rassemblement des Bleus. Alors que l'attaquant du PSG aurait signifié à son sélectionneur qu'il pouvait venir en sélection, le champion du monde 98 a lâché ses vérités sur sa relation avec Leonardo et la direction parisienne.

Forfait pour la réception de Rennes en championnat (3-0, samedi), Kylian Mbappé a tout de même été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France. Dès l'annonce de la convocation de la star du PSG, le sélectionneur des Bleus avait expliqué sa décision. « Le forfait de Camavinga est acté, ce qui n'est pas le cas de Kylian. Il n'a pas joué hier, ce week-end je ne sais pas, mais par rapport à notre échéance contre le Finlande, et surtout contre le Portugal, il n'y a pas de certitudes qu'il ne puisse pas être disponible (...) Il n'y a pas de certitudes dans le sens négatif. J'échange avec le joueur. Bien évidemment, les médecins échangent aussi entre eux. S'il est dans la liste, c'est qu'il y a de très fortes possibilités qu'il soit disponible. Pas pour mercredi contre la Finlande, mais samedi contre le Portugal. Bien sûr on va suivre son évolution, mais si tout se passe bien, il devrait être là » , avait précisé Didier Deschamps en conférence de presse.

«Mbappé aurait dit à Deschamps qu’il était capable de venir en sélection»

Selon les informations de Loïc Tanzi, Kylian Mbappé aurait fait savoir à Didier Deschamps qu'il était en état de jouer avec l'équipe de France. « (Kylian) Mbappé aurait dit à Deschamps qu’il était capable de venir en sélection, pour jouer le match capital face au Portugal » , a précisé le journaliste de RMC Sport . Kylian Mbappé pourrait donc être ménagé face à la Finlande mercredi, avant d'être opérationnel ce samedi pour le choc contre le Portugal. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps en a rajouté une couche sur le cas Kylian Mbappé. Interrogé sur ses relations avec les clubs, et en particulier avec le PSG de Leonardo, le sélectionneur français a fait passer un message très clair.

«On aurait pu faire les choses différemment dans l’urgence, mais...»